Глава Нацбанка Казахстана не считает обвалом нынешнее снижение курса тенге

Нацбанк с 15 до 28 ноября проводил валютные интервенции для "смягчения посадки" нацвалюты

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил на брифинге, что текущее снижение курса тенге к доллару не является обвалом, и не видит предпосылок к этому, передает корреспондент "Интерфакса".

"Риска обвала нацвалюты нет. Потому что обвал - это когда вполовину обваливается курс за один день. Как я уже сказал, у нас курс 495-498 уже наблюдается в течение последних двух недель (...) Это 2%, это не обвал", - сказал он.

28 ноября Национальный банк сообщил о проведении валютных интервенций на фоне резкого снижения курса тенге к доллару в последние дни.

"Проводили интервенции на $1 млрд. (...) Интервенции мы делали с 15-16 ноября буквально до вчерашнего дня, - заявил Сулейменов 29 ноября и добавил, что интервенции были необходимы, чтобы произошла "мягкая посадка" курса, и тенге "приземлялся более мягко".

"Если бы этого (интервенций - ИФ) не было, была бы гораздо более нестабильная ситуация. Сейчас (...) мы не интервенируем, надеемся, что рынок найдет это равновесие самостоятельно", - сказал председатель Нацбанка.

До конца года финрегулятор не планирует возобновлять вмешательство в формирование курсов валют, если не будет резких спекулятивных, необоснованных фундаментальными или рыночными факторами скачков.

Официальный курс на 29 ноября - 513 тенге/$1. Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составлял 512,58 тенге/$1, ослабев на 2,4% со среды.

На казахстанском валютном рынке, отмечает регулятор, наблюдается повышение спроса на инвалюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологически важного уровня в 500 тенге/$1.

До этого Нацбанк Казахстана проводил валютные интервенции в феврале-марте 2022 года.