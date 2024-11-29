Обстрел студенческого общежития в Алеппо привел к гибели четырех человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Не менее четырех гражданских лиц, включая двух студентов, погибли при обстреле антиправительственными силами университетского общежития в Алеппо на северо-западе Сирии, сообщает издание Arab News.

В минувшую среду антиправительственные группировки начали масштабную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. По данным региональных СМИ, это наиболее крупная подобная акция с марта 2020 года.

Однако, по информации телеканала "Аль-Маядин", в четверг сирийские военные начали контрнаступление на юго-востоке провинции Идлиб с целью вернуть утраченные ранее позиции. Операция сопровождалась ракетными ударами, которые должны помешать напавшим вернуться на важнейшие позиции. Также шел интенсивный ракетный обстрел командного центра неприятеля, возглавляемого террористической организацией "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), западнее Алеппо и линий снабжения к югу от Идлиба.

Активные бои шли в провинции Алеппо - в районе городов Анадан и Хан аль-Асал, соответственно севернее и западнее административного центра провинции. Сирийская авиация атаковала командный пункт врага на окраине города Мари на севере провинции Алеппо, нанеся серьезный ущерб антиправительственным силам, отмечает "Аль-Маядин".

В провинции Идлиб, по информации телеканала, группировки не смогли продвинуться дальше к международному шоссе M5, которое соединяет Дамаск и Алеппо. Сирийская оппозиция также пытается пробиться к деревне Хан ас-Сабиль, но его удерживают войска.

По данным источников телеканала, "Хайат Тахрир аш-Шам" применяет новое оружие и снаряжение, включая БПЛА украинского производства.

В четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк сообщил, что незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Сирийская Арабская Армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков", - сообщил он.