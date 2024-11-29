Золотодобытчик Auriant в III квартале снизил EBITDA в 5 раз до $0,6 млн

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам 9 месяцев 2024 года снизила EBITDA на 22% до $3,7 млн, сообщила компания.

В том числе в III квартале, по подсчетам, показатель упал почти в 5 раз до $0,6 млн.

Выручка Auriant выросла за счет роста цен на золото, но себестоимость повысилась еще существеннее (по итогам 9 месяцев денежные затраты на Тардане – основном активе Auriant – в среднем составили $2019 на унцию, что в 1,7 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года).

Чистый долг Auriant на конец сентября составил $51 млн.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель III кв. 2024г.* III кв. 2023г.* Динамика* 9 мес. 2024г. 9 мес. 2023г. Динамика Производство золота, тыс. унций 4,724 6,385 -26 % 11,746 16,658 -29 % Продажи золота, тыс. унций 4,201 5,006 -16 % 12,886 14,097 -9 % Средняя цена реализации, $ за унцию 2472 1862 33 % 2263 1911 18 % Средняя себестоимость произведенного золота на Тардане, $ на унцию 1511 1019 48 % 2019 1189 70 % Выручка, $ млн 10,385 9,319 11 % 29,156 26,938 8 % Себестоимость, $ млн (9,575) (6,112) 57 % (24,368) (21,667) 12 % Чистая прибыль (убыток), $ млн 0,740 0,614 21 % (0,697) (10,168) -93 % EBITDA, $ млн 0,644 2,986 -78 % 3,700 4,744 -22 % Маржа EBITDA 6 % 32 % -26 % 13 % 18 % -5 %

* расчет ИФ

Auriant Mining – шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market, но совет директоров принял решение в начале 2025 года подать заявку о делистинге.