Золотодобытчик Auriant в III квартале снизил EBITDA в 5 раз до $0,6 млн
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам 9 месяцев 2024 года снизила EBITDA на 22% до $3,7 млн, сообщила компания.
В том числе в III квартале, по подсчетам, показатель упал почти в 5 раз до $0,6 млн.
Выручка Auriant выросла за счет роста цен на золото, но себестоимость повысилась еще существеннее (по итогам 9 месяцев денежные затраты на Тардане – основном активе Auriant – в среднем составили $2019 на унцию, что в 1,7 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года).
Чистый долг Auriant на конец сентября составил $51 млн.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|III кв. 2024г.*
|III кв. 2023г.*
|Динамика*
|9 мес. 2024г.
|9 мес. 2023г.
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|4,724
|6,385
|-26 %
|11,746
|16,658
|-29 %
|Продажи золота, тыс. унций
|4,201
|5,006
|-16 %
|12,886
|14,097
|-9 %
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|2472
|1862
|33 %
|2263
|1911
|18 %
|Средняя себестоимость произведенного золота на Тардане, $ на унцию
|1511
|1019
|48 %
|2019
|1189
|70 %
|Выручка, $ млн
|10,385
|9,319
|11 %
|29,156
|26,938
|8 %
|Себестоимость, $ млн
|(9,575)
|(6,112)
|57 %
|(24,368)
|(21,667)
|12 %
|Чистая прибыль (убыток), $ млн
|0,740
|0,614
|21 %
|(0,697)
|(10,168)
|-93 %
|EBITDA, $ млн
|0,644
|2,986
|-78 %
|3,700
|4,744
|-22 %
|Маржа EBITDA
|6 %
|32 %
|-26 %
|13 %
|18 %
|-5 %
* расчет ИФ
Auriant Mining – шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market, но совет директоров принял решение в начале 2025 года подать заявку о делистинге.