Золотодобытчик Auriant собрался в январе провести делистинг со шведской биржи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров шведской компании Auriant Mining, добывающей золото в РФ, принял решение инициировать делистинг со шведской площадки Nasdaq First North Premier Growth Market.

Как сообщила компания, она планирует подать заявку о делистинге не ранее чем через 3 месяца, то есть в середине января 2025 года. Тогда можно ожидать, что последняя дата торгов бумагами компании будет в конце января.

Ни сама компания, ни ее акционеры не подпали под санкции, но ощущают общее санкционное давление. Как поясняет Auriant, она сталкивается с различными трудностями, например, при привлечении финансирования текущих расходов в Швеции, проведении трансграничных платежей (даже внутри группы).

Также несколько участников шведского рынка не позволяют своим клиентам торговать акциями Auriant. С 1 апреля 2024 года, когда решение о прекращении торговли было принято несколькими ключевыми брокерами, ликвидность акций, которая и ранее была низкой, стала практически нулевой. Таким образом, листинг для компании и ее акционеров потерял свою ценность.

В то же время поддержание публичного статуса требует определенных затрат. По оценке совета директоров, после делистинга Auriant сможет экономить до $400 тыс. в год. Также, хотя сам делистинг не снизит для компании влияние существующих санкций, он откроет больше возможностей для реструктуризации деятельности, которая, в свою очередь, поможет снизить риски и обеспечить рост, надеется Auriant.

После делистинга торговать акциями Auriant можно будет на внебиржевом рынке. Сейчас есть участники рынка, готовые стать связующим звеном в таких сделках. Совет директоров Auriant будет дополнительно изучать возможность привлечения таких фирм после делистинга, сообщила компания.

Auriant Mining – шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье.