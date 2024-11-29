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Мишель передал полномочия председателя Евросовета Коште

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Бельгиец Шарль Мишель передал в пятницу полномочия председателя Евросовета бывшему премьеру Португалии Антониу Коште.

"Председательствовать в Европейском совете, несомненно, было гордостью моей жизни", - заявил Мишель в прощальной речи в присутствии сотрудников брюссельского аппарата Евросовета и журналистов. На церемонии была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Перечисляя заслуги ЕС, Мишель упомянул поддержку Украины, в том числе оказание ей военной помощи. По его словам, Европейский совет играет "естественную и жизненно важную роль" в усилении конкурентоспособности, в развитии инноваций, укреплении оборонного потенциала и безопасности и в международном сотрудничестве.

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Он добавил, что главным уроком его мандата стало понимание, что "Европейский совет является и должен быть хранителем европейского единства".

Кошта также подчеркнул в выступлении важность европейского единства, указав на то, что только при его наличии европейцы могут вместе выстроить безопасность, стабильность и мир на континенте. Кошта видит общую цель европейцев в защите их ценностей, строительстве мира, укреплении процветания.

Европейский совет – это высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств стран ЕС. Членами Европейского совета являются также его председатель и председатель Европейской комиссии. Руководители государств союза обсуждают наиболее важные политические вопросы, касающиеся ЕС. Евросовет собирается несколько раз в год.

Председатель Европейского совета представляет ЕС на международном уровне. Продолжительность срока полномочий председателя составляет 2,5 года. Он может занимать эту должность в течение двух сроков, то есть максимум пять лет.

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