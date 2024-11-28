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Евросовет утвердил состав новой Европейской комиссии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европейский совет назначил в четверг по письменной процедуре Европейскую комиссию (ЕК) на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года, объявлено в постановлении, опубликованном в Брюсселе.

"Следующие лица настоящим назначаются в комиссию на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года: в качестве председателя - г-жа Урсула фон дер Ляйен, в качестве члена, заместителя председателя (...) - г-жа Кая Каллас, высокий представитель союза по иностранным делам и политике безопасности", - сообщается в документе.

Далее следует список из 25 членов ЕК.

В постановлении говорится, что оно будет опубликовано в "Официальном журнале" Европейского союза и вступит в силу 1 декабря 2024 года.

Накануне Европейский парламент утвердил этот состав исполнительной коллегии ЕС. "За" его утверждение проголосовали 370 евродепутатов, "против" - 282, 36 парламентариев воздержались.

Фон дер Ляйен возглавит ЕК во второй раз.

Евросовет Кая Каллас Урсула фон дер Ляйен Европейская комиссия
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