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Фон дел Ляйен предупредила, что не потерпит повтора "турецкого" инцидента

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник провела разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и предупредила его, что не потерпит повторения нашумевшего инцидента, произошедшего с ней во время недавнего визита в Турцию, пишет итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники.

"Источник в Еврокомиссии пояснил: фон дер Ляйен предупредила, что никогда не допустит повторения чего-то подобного", - пишет издание.

Протокольный инцидент произошел с главой ЕК неделю назад - во время визита в Анкару руководителей ЕС, когда ей в отличие от председателя Евросовета не предложили сесть в кресло рядом с президентом Турции. Это вызвало бурное обсуждение в прессе и среди европейских политиков.

В СМИ и соцсетях было разошлось видео, на котором отчетливо слышно, как фон дер Ляйен издает возглас удивления, когда видит, как Мишель усаживается в кресло, а ей уготовано место на диване в стороне, напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, не равного ей по рангу в протокольной иерархии. Глава ЕК казалась растерянной и не понимавшей, куда ей садиться, пока Мишель и Реджеп Тайип Эрдоган устраивались в креслах.

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"Госпожа фон дер Ляйен ожидает отношения к себе согласно правилам протокола и просит свои службы сделать так, чтобы инциденты подобного рода не повторились в будущем", - заявил журналистам в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Критики Мишеля отмечали, что в этой ситуации ему, вероятно, следовало прийти на помощь фон дер Ляйен и предложить ей свое кресло.

Мишель, в свою очередь, отметил в соцсетях, что очень переживал из-за инцидента. "Несколько кадров, которые были распространены, произвели впечатление, что я был нечувствителен к этой ситуации. Нет ничего более далекого от реальности, и от моих глубоких переживаний. И, наконец, от принципов уважения, которые мне представляются важными", - написал Мишель в среду вечером в фейсбуке.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросовет Шарль Мишель Турция

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