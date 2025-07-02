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Мнсельхоз США ждет рекорда в глобальном производстве кофе в 2025/2026 сезоне

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Производство кофейных зерен в мире в 2025/2026 сельхозсезоне увеличится на 2,5% и достигнет рекордных 178,68 млн мешков (по 60 кг), сообщает российский федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на отчет Минсельхоза США.

При этом урожай арабики сократится на 1,7%, до 97,02 млн мешков, робусты - вырастет на 7,9%, до 81,66 млн мешков.

Благодаря росту производства глобальные переходящие запасы к концу сезона увеличатся на 4,9% и составят 22,82 млн мешков.

"В течение текущей недели цены на кофе упали, в том числе на арабику опустились до 5,5-месячного минимума на фоне сообщений об улучшении погодных условий в бразильских штатах выращивания кофе Сан-Паулу и Минас-Жерайс", - говорится в сообщении.

В конце 2024 - начале 2025 года на мировом рынке отмечался высокий рост цен на кофе. Так, в феврале в годовом выражении кофе подорожал в два раза. В частности, это было связано с тем, что трейдеров беспокоила перспектива недостаточных поставок из Бразилии, являющейся крупнейшим производителем кофе сорта арабика.

Сан-Паулу США Минсельхоз Агроэкспорт Минас-Жерайс Бразилия
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