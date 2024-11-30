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Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Ким Чен Ын поддержал РФ в защите суверенитета, удары ВКС России по боевикам в Алеппо и Идлибе, Минфин РФ будет согласовывать продажу валюты/золота с премьером

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ким Чен Ын поддержал действия России в защиту суверенитета и территориальной целостности. Лидер КНДР выразил серьезную озабоченность обострением на Украине, отметив, что "антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству".

- ВКС РФ атаковали в Сирии боевиков, которые ведут наступление в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийские военные заявили о переброске в провинции дополнительных сил, "чтобы предотвратить дальнейшие прорывы". Военные также заверили, что за пятницу выбили антиправительственные формирования с ряда ключевых позиций.

- Делегация ХАМАС отправится в Египет на переговоры о прекращении огня в секторе Газа. По словам американского сенатора Линдси Грэма, избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы перемирие в Газе и освобождении израильских заложников были достигнуты до его вступления в должность в январе.

- Продажа валюты или золота из ФНБ будет согласовываться с премьер-министром РФ или главой его аппарата. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе российского Минфина, "изменения позволят повысить согласованность решений об использовании средств ФНБ".

- Российские военные уничтожили в ночь на субботу 11 беспилотников ВСУ над Белгородской областью и Черным морем.

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