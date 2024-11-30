Делегация ХАМАС отправится в Египет на переговоры о прекращении огня в Газе

Трамп стремится к достижению соглашения до инаугурации

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Делегация движения ХАМАС в субботу отправится в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами о возможном прекращении огня в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

Ранее о визите сообщили западные информагентства, ссылаясь на заявления представителей ХАМАС, отметивших, что целью переговоров будет "обсуждение вопросов, связанных с прекращением огня и заключением соглашения по заложникам в секторе Газа".

Это заявление было сделано через два дня после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", обращают внимание СМИ.

В публикациях отмечается, что США также объявили о новых дипломатических усилиях по достижению перемирия в Газе, которые предпринимаются совместно с Катаром, Турцией и Египтом. Однако "множество их попыток с начала года добиться нового прекращения огня и освобождения заложников оказались безуспешными".

В то же время американский сенатор Линдси Грэм сообщил порталу Axios, что избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы прекращение огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников били достигнуты до его вступления в должность в январе.

Грэм, который, как пишет Axios, часто общается с Трампом и консультирует его по вопросам внешней политики, особенно на Ближнем Востоке, заявил порталу: "Трамп более чем когда-либо полон решимости освободить заложников и поддерживает прекращение огня, которое включает в себя сделку с заложниками. Он хочет, чтобы это произошло сейчас".

"Я хочу, чтобы люди в Израиле и в регионе знали, что Трамп сосредоточен на проблеме заложников. Он стремится к тому, чтобы прекратились убийства и боевые действия", - подчеркнул сенатор.

Он добавил: "Я надеюсь, что президент Трамп и администрация Байдена будут работать вместе в течение переходного периода, чтобы освободить заложников и добиться прекращения огня".

Грэм считает, что Трампу необходимо заключить сделку по Газе, прежде чем он сможет сосредоточиться на своих ключевых внешнеполитических целях в регионе, таких, как нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией и региональный альянс против Ирана.