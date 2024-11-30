Премьер Грузии обещал не допустить реализации сценария украинского майдана в стране

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе констатировал рост насилия со стороны участников акций протеста в Тбилиси, заявив, что власти не допустят революции по сценарию украинского майдана.

"За этими так называемыми акциями стоят радикальные оппозиционные силы, пытающиеся устроить в Грузии революцию по подобию украинского майдана, но этого не произойдет, и никакой революции у нас не будет. Эти акции приняли насильственный брутальный характер. Есть радикальная группировка примерно в 500 человек, которые системно применяли насилие в отношении полицейских с использованием, в том числе, "коктейлей Молотова" и пиротехники", - заявил он в субботу журналистам.

При этом Кобахидзе возложил ответственность за насильственные действия участников акций в Тбилиси на европейских политиков и бюрократов, а также их агентуру в Грузии в лице радикальных оппозиционных партий. "Все всё хорошо знают, радикалы и их зарубежные патроны пытаются выдумать любой повод для создания дестабилизации и хаоса, украинизации Грузии. Сценарий майдана в Грузии не будет осуществлен", - сказал премьер.

Он добавил, что никто из западных политиков не подверг критике действия радикалов в Тбилиси. "Подобная ложь и двуличие, за которыми в течение последних трех лет наблюдает наше общество, подрывает доверие грузин к европейским институтам", - заявил Кобахидзе.

Премьер вновь заверил, что Грузия не приостановила процесс евроинтеграции и продолжает все взятые обязательства в этом направлении.

Ранее в субботу МВД Грузии сообщило о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси, пострадали десять полицейских.