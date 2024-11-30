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Премьер Грузии обещал не допустить реализации сценария украинского майдана в стране

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе констатировал рост насилия со стороны участников акций протеста в Тбилиси, заявив, что власти не допустят революции по сценарию украинского майдана.

"За этими так называемыми акциями стоят радикальные оппозиционные силы, пытающиеся устроить в Грузии революцию по подобию украинского майдана, но этого не произойдет, и никакой революции у нас не будет. Эти акции приняли насильственный брутальный характер. Есть радикальная группировка примерно в 500 человек, которые системно применяли насилие в отношении полицейских с использованием, в том числе, "коктейлей Молотова" и пиротехники", - заявил он в субботу журналистам.

В миреВ Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейскихВ Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейскихЧитать подробнее

При этом Кобахидзе возложил ответственность за насильственные действия участников акций в Тбилиси на европейских политиков и бюрократов, а также их агентуру в Грузии в лице радикальных оппозиционных партий. "Все всё хорошо знают, радикалы и их зарубежные патроны пытаются выдумать любой повод для создания дестабилизации и хаоса, украинизации Грузии. Сценарий майдана в Грузии не будет осуществлен", - сказал премьер.

Он добавил, что никто из западных политиков не подверг критике действия радикалов в Тбилиси. "Подобная ложь и двуличие, за которыми в течение последних трех лет наблюдает наше общество, подрывает доверие грузин к европейским институтам", - заявил Кобахидзе.

Премьер вновь заверил, что Грузия не приостановила процесс евроинтеграции и продолжает все взятые обязательства в этом направлении.

Ранее в субботу МВД Грузии сообщило о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси, пострадали десять полицейских.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Грузия Ираклий Кобахидзе
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