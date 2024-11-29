Кобахидзе отверг слова посла ЕС о приостановке Грузией процесса евроинтеграции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что посол Евросоюза в республике Павел Герчинский вслед за некоторыми радикальными неправительственными грузинскими организациями и оппозиционными СМИ включился в кампанию дезинформации о якобы приостановке Грузией процесса евроинтеграции.

"К сожалению, в эту кампанию дезинформации включился и посол Евросоюза господин Павел Герчинский, но мы не удивляемся этому с учетом, что он был непосредственно включен перед выборами в агитацию в пользу радикальной грузинской оппозиции", - сказал Кобахидзе на брифинге.

По его словам, Герчинский ранее утверждал, что процесс интеграции Грузии был приостановлен Евросоюзом, а сегодня заявляет обратное, что именно Грузия приостановила этот процесс.

"На протяжении определенного времени мы воздерживались от дипломатического реагирования на подобные заявления, но все имеет свои границы, и реагирование обязательно будет, и нам придется сделать определенные дипломатические шаги", - сказал Кобахидзе.

29 ноября Герчинский заявил журналистам в Тбилиси, что Евросоюз сожалеет о приостановке грузинскими властями процесса евроинтеграции.