Поиск

На акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и США

На акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и США
Фото: Jay Kogler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неподчинение требованиям полиции на прошедшей у здания парламента Грузии акции протеста в административном порядке задержаны десять иностранных граждан, сообщила в субботу телекомпания "Имеди".

По данным телекомпании, среди задержанных восемь граждан РФ, один гражданин США и один гражданин Белоруссии.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили заявил в эфире "Имеди", что у него есть информация о том, что за последние два дня были задержаны граждане различных стран.

"И это очень интересный вопрос. Вообще, будь то граждане России, Украины или других стран, что они делают сегодня в Тбилиси, что они делают на площади Руставели, и почему эти люди в эти дни непосредственно участвуют в актах насилия?" - сказал депутат.

Ранее в субботу МВД Грузии сообщило о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси, пострадали десять полицейских.

В свою очередь премьер страны Ираклий Кобахидзе констатировал рост насилия со стороны протестующих в Тбилиси, заявив, что власти не допустят революции по сценарию украинского майдана.

Протесты в Тбилиси

10
Тбилиси Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Главы МИД РФ и Турции в телефонном разговоре обсудили обстановку в Сирии

Стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование

Сирийские военные заявили об укреплении обороны в Алеппо и Идлибе

Сирийские военные заявили об укреплении обороны в Алеппо и Идлибе

Премьер Грузии обещал не допустить реализации сценария украинского майдана в стране

Росавиация заявила о возможном изменении полетов на Кубу из-за дефицита топлива в ее аэропортах

Глава МИД Турции заверил, что Анкара не имеет отношения к боям в Сирии

Глава МИД Турции заверил, что Анкара не имеет отношения к боям в Сирии

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейских

В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейских
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });