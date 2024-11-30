На акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и США

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неподчинение требованиям полиции на прошедшей у здания парламента Грузии акции протеста в административном порядке задержаны десять иностранных граждан, сообщила в субботу телекомпания "Имеди".

По данным телекомпании, среди задержанных восемь граждан РФ, один гражданин США и один гражданин Белоруссии.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили заявил в эфире "Имеди", что у него есть информация о том, что за последние два дня были задержаны граждане различных стран.

"И это очень интересный вопрос. Вообще, будь то граждане России, Украины или других стран, что они делают сегодня в Тбилиси, что они делают на площади Руставели, и почему эти люди в эти дни непосредственно участвуют в актах насилия?" - сказал депутат.

Ранее в субботу МВД Грузии сообщило о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси, пострадали десять полицейских.

В свою очередь премьер страны Ираклий Кобахидзе констатировал рост насилия со стороны протестующих в Тбилиси, заявив, что власти не допустят революции по сценарию украинского майдана.