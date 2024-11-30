В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейских

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии в субботу сообщает о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси, пострадали 10 полицейских.

Отмечается, что всю минувшую ночь участники акции оказывали полицейским физическое сопротивление, бросали в их сторону различные предметы, камни, стеклянные бутылки, железные предметы и пиротехнику.

"Общественность ясно увидела насильственные, противоправные действия участников акции протеста, в связи с чем сотрудники МВД для восстановления правопорядка использовали специальные средства, установленные законом", - говорится в заявлении МВД.

В грузинской столице продолжились акции не согласных с решением правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.