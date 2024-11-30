Зурабишвили отказалась уходить с поста президента Грузии по истечении срока полномочий

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что несмотря на истечение срока полномочий, она не собирается покидать президентский пост, так как считает нелегитимным нынешний состав парламента.

"Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому не может быть никакой инаугурации, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберет кого-то вместо меня", - заявила Зурабишвили в субботу в специальном обращении к участникам акций протестов.

Зурабишвили в субботу встретилась с лидерами оппозиции.

Ранее она заявила, что решением правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры по вступлению в Евросоюз "была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад действующими властями".

"Я сегодня президент, представляющая единственный легитимный институт в этой стране, который имеет возможность говорить с мировыми лидерами. Я донесу до них волю грузинского народа", - сказала Зурабишвили.