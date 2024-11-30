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МВД Грузии призвало манифестантов не выходить за рамки закона

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии заявило в субботу вечером, что проходящая у здания парламента акция протеста вскоре после начала приняла насильственный характер.

"Участники акции повредили ограды здания парламента, с помощью камней и других предметов разбили стекла на десяти окнах фасада здания, продолжают метать камни и петарды в направлении полицейских", - говорится в заявлении МВД.

Ведомство призывает участников акции не выходить за рамки мирного протеста и не допускать противоправных действий. "Со стороны полиции каждое правонарушение получит соответствующую законную реакцию", - говорится в заявлении МВД.

Очередная акция оппозиционных сил против действующих властей Грузии началась вечером 30 ноября в Тбилиси перед зданием парламента.

Грузия Тбилиси
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