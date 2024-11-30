Поиск

В центре Тбилиси снова собрались участники акции протеста

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Очередная акция оппозиционных сил против действующих властей Грузии началась в эти часы в Тбилиси перед зданием парламента. До двух тысяч человек стоят на площади без трибуны и выступлений.

По такому же сценарию проходили две предыдущие акции 28 и 29 ноября, когда поначалу их участники молча стояли на площади перед парламентом, а затем группы агрессивных молодых людей направлялись к кордонам полицейских на прилегающих к парламенту улицах и начинали забрасывать тех камнями, бутылками, стреляя пиротехникой.

Автомобильное движение на проспекте Руставели сейчас перекрыто.

Ранее в субботу группа агрессивно настроенных людей ворвалась в фойе Общественного телевидения Грузии и потребовала допуска к прямому эфиру. Руководство телеканала удовлетворило их требование.

Акции протеста были организованы через соцсети после заявления правящей партии "Грузинская мечта" о приостановке на четыре года переговоров о членстве с Евросоюзом. Их участники заявляют, что не признают политических лидеров ни во власти, ни в оппозиции. Журналистам молодые люди говорят, что хотят только европейского будущего для Грузии.

Протесты в Тбилиси

10
Тбилиси Евросоюз Грузинская мечта Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

На акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и США

На акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и США

Главы МИД РФ и Турции в телефонном разговоре обсудили обстановку в Сирии

Стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование

Сирийские военные заявили об укреплении обороны в Алеппо и Идлибе

Сирийские военные заявили об укреплении обороны в Алеппо и Идлибе

Премьер Грузии обещал не допустить реализации сценария украинского майдана в стране

Росавиация заявила о возможном изменении полетов на Кубу из-за дефицита топлива в ее аэропортах

Глава МИД Турции заверил, что Анкара не имеет отношения к боям в Сирии

Глава МИД Турции заверил, что Анкара не имеет отношения к боям в Сирии

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });