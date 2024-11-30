В центре Тбилиси снова собрались участники акции протеста

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Очередная акция оппозиционных сил против действующих властей Грузии началась в эти часы в Тбилиси перед зданием парламента. До двух тысяч человек стоят на площади без трибуны и выступлений.

По такому же сценарию проходили две предыдущие акции 28 и 29 ноября, когда поначалу их участники молча стояли на площади перед парламентом, а затем группы агрессивных молодых людей направлялись к кордонам полицейских на прилегающих к парламенту улицах и начинали забрасывать тех камнями, бутылками, стреляя пиротехникой.

Автомобильное движение на проспекте Руставели сейчас перекрыто.

Ранее в субботу группа агрессивно настроенных людей ворвалась в фойе Общественного телевидения Грузии и потребовала допуска к прямому эфиру. Руководство телеканала удовлетворило их требование.

Акции протеста были организованы через соцсети после заявления правящей партии "Грузинская мечта" о приостановке на четыре года переговоров о членстве с Евросоюзом. Их участники заявляют, что не признают политических лидеров ни во власти, ни в оппозиции. Журналистам молодые люди говорят, что хотят только европейского будущего для Грузии.