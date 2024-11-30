Служба госбезопасности Грузии предостерегла демонстрантов от провокаций

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обратилась с призывом к гражданам, участвующим в акциях протеста, воздержаться от провокационных действий.

"Мы призываем людей, участвующих в протестах, быть осторожными и не становиться вольно или невольно участниками запланированной провокации", - говорится в распространенном в субботу заявлении СГБ.

По данным спецслужбы, некоторые группы пытаются устроить провокации на акциях перед зданием парламента Грузии с целью реализации "деструктивных и насильственных сценариев".

Спецслужба напомнила, что проводит расследование по факту насильственного свержения государственной власти - преступления, предусмотренного частью 1 статьи 315 уголовного кодекса Грузии, что подразумевает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. "В рамках текущего расследования мы внимательно следим за развитием событий и заявляем, что осуществление деструктивных действий будет рассматриваться следствием в рамках текущего дела", - сказано в заявлении.

СГБ Грузии в первый раз сообщала о начатом расследовании еще летом.