Джорджеску назвал госпереворотом решение об отмене итогов первого тура выборов президента Румынии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Лидер первого тура президентских выборов в Румынии, независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал государственным переворотом решение Конституционного суда страны об отмене результатов голосования.

"Решение Конституционного суда является чем-то большим, чем правовым противоречием, по сути речь идет об узаконенном государственном перевороте", - сказал он в пятницу в обращении, переданном в эфире румынского телеканала Realitatea TV.

"Сегодня коррумпированная система Румынии показала свое истинное лицо, но благодаря первому туру голосования мы развенчали коррумпированную и мафиозную систему и вернули себе силу как народа. Теперь мы лучше, чем когда-либо, осознаем силу, которая находится в каждом из нас. Румынский народ не сдается", - отметил Джорджеску.

"Судьба и права румынского народа находятся в наших руках. Наша демократия находится под угрозой", - подчеркнул он.

Джорджеску вышел в лидеры первого тура президентских выборов, которые прошли в Румынии 24 ноября. Несмотря на то, что предвыборные оценки прочили ему 6% голосов избирателей, он заручился поддержкой 22,9% избирателей. Во втором туре, который должен был пройти 8 декабря, он должен был побороться с председателем "Союза спасения румын" Еленой Ласкони.

Ранее в пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли единогласное решение аннулировать результаты первого тура президентских выборов.

По данным собеседников Румынского телевидения, решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились новые данные, свидетельствующие о том, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов.

Наблюдатели назвали решение Конституционного суда беспрецедентным.

Телеканал отмечает, что теперь процесс выборов президента Румынии будет запущен с нуля и в полном объеме - кандидатам придется заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро, затем правительство огласит новую дату выборов.