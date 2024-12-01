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В городах Грузии начались акции с требованием проведения новых выборов

В городах Грузии начались акции с требованием проведения новых выборов
Фото: Mirian Meladze/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сразу в нескольких городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Батуми - проходят акции протеста, участники которых требуют назначения новых парламентских выборов.

В Тбилиси на площади перед парламентом протестующие уже перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели. Акции проходят в столице Грузии также у здания Общественного телевидения, где собравшиеся требуют от руководства телеканала предоставления прямого эфира.

Колонна из нескольких десятков человек направилась к резиденции почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Пока никаких инцидентов не происходило. У здания парламента находятся полицейские и спецназ.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Кутаиси Батуми Грузия
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