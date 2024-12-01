Премьер Грузии отметил, что акции в Тбилиси не были мирными

Демонстранты в Тбилиси обстреливают полицию пиротехникой Фото: Daro Sulakauri/Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что происходящие в последние дни в Тбилиси акции протеста не являются мирными, инициаторами насилия были их участники.

"Насилие носило системный характер, когда протестующие намеренно провоцировали полицейских. Были использованы очень тяжелые формы насилия вплоть до попыток ворваться в здание парламента", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Кобахидзе отметил, что действия полицейских отвечали высоким стандартам. "В отношении отдельных инцидентов превышения силы со стороны полицейских будет проведено соответствующее расследование", - сказал премьер.

Ранее телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД сообщила, что полиция в ходе акции протеста 30 ноября - 1 декабря задержала в Тбилиси 50 человек, десять из них были освобождены под подписку.