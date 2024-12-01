В Грузии следствие выяснит цели прибытия в страну задержанных иностранцев

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил информацию о задержании полицией на акциях протеста иностранных граждан.

"Были задержаны граждане России, проявившие насилие по отношению к представителям правоохранительных органов, и гражданин Великобритании, который незаконно ворвался в здание парламента. Возможно, мы имеем дело с иностранными инструкторами, которые инструктировали радикалов на акции, но я не буду опережать события, это дело следствия", - заявил он в воскресенье на брифинге.

Кобахидзе сказал, что следствие должно тщательно разобраться, с какой целью российские граждане и гражданин Великобритании прибыли в Грузию.

Накануне грузинские СМИ распространили информацию о задержании полицией на акциях протеста в Тбилиси десяти иностранных граждан.