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В Грузии следствие выяснит цели прибытия в страну задержанных иностранцев

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил информацию о задержании полицией на акциях протеста иностранных граждан.

В миреНа акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и СШАНа акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и СШАЧитать подробнее

"Были задержаны граждане России, проявившие насилие по отношению к представителям правоохранительных органов, и гражданин Великобритании, который незаконно ворвался в здание парламента. Возможно, мы имеем дело с иностранными инструкторами, которые инструктировали радикалов на акции, но я не буду опережать события, это дело следствия", - заявил он в воскресенье на брифинге.

Кобахидзе сказал, что следствие должно тщательно разобраться, с какой целью российские граждане и гражданин Великобритании прибыли в Грузию.

Накануне грузинские СМИ распространили информацию о задержании полицией на акциях протеста в Тбилиси десяти иностранных граждан.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Грузия Ираклий Кобахидзе
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