Участника протестов в Грузии обвинили в порче системы видеонаблюдения близ парламента

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Грузии в воскресенье задержали участника акции протеста, который, как считает следствие, два дня назад повредил систему видеонаблюдения на территории, прилегающей к зданию парламента Грузии.

"Следствие установило, что обвиняемый, являющийся членом одной из политических партий, 29 ноября на проспекте Руставели во время акции протеста поджег электрические провода и блок питания камер видеонаблюдения, установленных на столбе у здания парламента", - говорится в заявлении министерства внутренних дел.

По данным ведомства, задержанный 1997 года рождения в прошлом был судим за кражу, попытку совершения кражи, незаконное приобретение-хранение наркотических средств, а ныне находится под испытательным сроком.

Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.