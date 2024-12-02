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ВВС Израиля в небе над Сирией вынудили иранский самолет изменить курс

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Израиля в небе над Сирией в ночь с субботы на воскресенье перехватили самолет иранской авиакомпании Mahan Air и вынудили его сменить курс, сообщила газета The Times of Israel.

Причиной перехвата послужило то, что, по мнению Израиля, самолет перевозил оружие, предназначенное для ливанского радикального движения "Хезболла".

"Перехват рейса является частью усилий Израиля по предотвращению попадания иранского оружия к ливанской террористической группировке во время прекращения огня", - говорится в сообщении.

Самолет по требованию израильских истребителей сменил курс и совершил посадку в аэропорту сирийского города Латакия.

Издание отмечает, что данный инцидент - не первый: ранее ВВС Израиля уже разворачивали иранские самолеты над Сирией и Ираком.

На прошлой неделе израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия после того, как Израиль и Ливан приняли предложение о прекращении 13-месячного пограничного конфликта, который в сентябре перерос в полномасштабную войну.

Израиль Ирак Латакия Ливан
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