Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына "злоупотреблением"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение президента Джо Байдена помиловать сына Хантера "злоупотреблением" и нарушением норм правосудия.

"Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на заложников 6 января (граждан, обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года - ИФ), которые уже много лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп в соцсети Truth.

Ряд законодателей-республиканцев также выразили негодование по поводу помилования президентом своего сына.

Член Палаты представителей Джеймс Комер в соцсети X заявил, что президент "лгал от начала до конца о коррумпированной деятельности своей семьи".

"Он не только ложно утверждал, что никогда не встречался с иностранными деловыми партнерами своего сына и что его сын не сделал ничего плохого, но и солгал, когда сказал, что не помилует Хантера Байдена", - отметил Комер.

"Джо Байден - лжец и лицемер до самого конца", - отреагировала в соцсети X член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Комитет Палаты представителей по надзору в своем заявлении в соцсети X сообщил: "Начиная с судебного процесса против президента Трампа и заканчивая помилованием Хантера Байдена, беспрецедентное злоупотребление Джо Байденом властью стало пятном на чести президентства США".

Тем временем юридический комитет Палаты представителей, напомнив о заявлениях президента Байдена и пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, что Хантер Байден не будет помилован, отметил: "Вам лгали снова и снова".

Сенатор Рон Джонсон сообщил в эфире телеканала Fox News, что "при демократическом правлении действительно существует двойная система правосудия".

"Один защищает демократов, а другой вооружен против их политических оппонентов", - добавил он.

Между тем сенатор Чак Грассли написал в соцсети X: "Я потрясен, что президент Байден помиловал своего сына Хантера, потому что он много-много раз говорил, что не сделает этого, и я поверил ему".

Кроме того, не все демократы поддержали решение Байдена.

Так, губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что как отец понимает Байдена, но "разочарован тем, что он поставил свою семью выше интересов страны".

"Это плохой прецедент, которым могут злоупотребить последующие президенты", - отметил он.

Член Палаты представителей, демократ Грег Стэнтон также считает, что Байден-старший "ошибся в этом вопросе".

"Это не было политически мотивированным судебным преследованием", - написал Стэнтон в своей публикации в соцсети X.

"Хантер совершил тяжкие преступления и был признан виновным судом присяжных", - напомнил он.

Летом присяжные признали Хантера виновным по трем пунктам уголовного обвинения, связанным с покупкой и хранением огнестрельного оружия. А в сентябре сын Байдена согласился признать себя виновным по девяти обвинениям, связанным с налогами.

Из-за налоговых обвинений Хантеру грозило до 17 лет заключения в федеральной тюрьме и штраф в размере $1,35 млн. Обвинение, связанное с применением огнестрельного оружия, предусматривало до 25 лет тюремного заключения. Хантеру Байдену должны были вынести приговор по обоим делам в ближайшие недели: 12 декабря по обвинению в хранении оружия в штате Делавэр и 16 декабря по налоговым сборам в Калифорнии.

В воскресенье, 1 декабря, президент США Джо Байден заявил, что принял решение помиловать своего сына.

"Сегодня я подписал указ о помиловании моего сына Хантера", - говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном Белым домом.

Он считает, что "грубая политика" повлияла на процесс против Хантера и привела к "судебной ошибке".

"Я принял это решение (о помиловании - ИФ) в эти выходные, не было смысла откладывать его дальше. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению", - заключил президент США.

Ранее Джо Байден неоднократно заявлял, что не помилует своего сына ни в одном из его дел и "продолжит уважать судебный процесс".