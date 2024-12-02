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Глава МИД Ирана прибыл в Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после визита в сирийский Дамаск посещает Анкару для обсуждения с властями страны эскалации ситуации в Сирии, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

Аракчи прибыл в турецкую столицу в понедельник утром. Здесь он проведет ряд встреч с высокопоставленными турецкими официальными лицами для обсуждения недавних событий в Сирии.

Перед этим глава иранского МИД посещал Сирию, где в воскресенье встретился с президентом страны Башаром Асадом. По итогам встречи Аракчи заявил, что она была "полезной, откровенной и дружелюбной". Он отметил мужество сирийского президента и заявил, что с террористическими группировками в Сирии будут бороться.

В миреСирийские военные заявили об укреплении обороны в Алеппо и ИдлибеСирийские военные заявили об укреплении обороны в Алеппо и ИдлибеЧитать подробнее

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.

Иран Сирия Турция Алеппо
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