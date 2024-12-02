В Тегеране заявили, что за дестабилизацией ситуации в Сирии стоят США и Израиль

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возложил на США и Израиль ответственность за эскалацию ситуации в Сирии, сообщает телеканал Press TV.

"Мы считаем, что недавние инциденты являются частью опасного плана США и сионистского режима по изменению регионального политического ландшафта в пользу сионистов", - заявил Пезешкиан.

По данным Press TV, Пезешкиан и Путин "пообещали поддержать Сирию в борьбе с терроризмом" и отметили, что недавние действия антиправительственных группировок в Сирии "представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности сирийцев и всего региона".

Президент Ирана также подчеркнул, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" "дало проблеск надежды на мир в регионе, но действия террористов в Сирии, поддерживаемых израильским режимом, заставили регион вернуться в состояние повышенной боеготовности".

Кроме того, Пезешкиан "высоко оценил роль России" в поддержании регионального мира и стабильности. Он также выразил готовность Тегерана "активизировать сотрудничество с Москвой в этом отношении".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пезешкианом.

"Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорилось в сообщении.

По данным пресс-службы, президенты обсудили актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября с.г.

Намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях, сообщала пресс-служба.