Поиск

В Тегеране заявили, что за дестабилизацией ситуации в Сирии стоят США и Израиль

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возложил на США и Израиль ответственность за эскалацию ситуации в Сирии, сообщает телеканал Press TV.

"Мы считаем, что недавние инциденты являются частью опасного плана США и сионистского режима по изменению регионального политического ландшафта в пользу сионистов", - заявил Пезешкиан.

По данным Press TV, Пезешкиан и Путин "пообещали поддержать Сирию в борьбе с терроризмом" и отметили, что недавние действия антиправительственных группировок в Сирии "представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности сирийцев и всего региона".

Президент Ирана также подчеркнул, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" "дало проблеск надежды на мир в регионе, но действия террористов в Сирии, поддерживаемых израильским режимом, заставили регион вернуться в состояние повышенной боеготовности".

Кроме того, Пезешкиан "высоко оценил роль России" в поддержании регионального мира и стабильности. Он также выразил готовность Тегерана "активизировать сотрудничество с Москвой в этом отношении".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пезешкианом.

"Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорилось в сообщении.

По данным пресс-службы, президенты обсудили актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября с.г.

Намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях, сообщала пресс-служба.

Израиль Иран США Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шольц обещает поставки Киеву в 2025 г. систем ПВО, гаубиц, БПЛА и вертолетов

Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с территории около парламента

Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с территории около парламента
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

"Хезболла" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Авиация РФ и Сирии атаковала антиправительственные силы к юго-востоку от Алеппо

Иракские военизированные формирования выдвигаются на помощь сирийским военным

В Бишкеке таксисты протестуют у офиса "Яндекс такси" против высокой комиссии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });