Сирийские военные заявили об укреплении обороны в Алеппо и Идлибе

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские военнослужащие сконцентрированы на занятии выгодных для обороны рубежей в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак экстремистов, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на военное командование Сирии.

"С учетом большого числа террористов на многочисленных фронтах, наши вооруженные силы провели перегруппировку, чтобы укрепить оборонительные рубежи", - отметили в командовании.

По мнению военных, это позволит "отбить нападение, сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовить контратаку".

В командовании отметили, что в атаках на Идлиб и Алеппо участвуют, в частности, "тысячи иностранных террористов", имеющих в распоряжении тяжелое вооружение, дроны.

По данным сирийских правительственных сил, за последние дни погибли десятки военнослужащих.

Военные также подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо. Ранее поступали сообщения, что армия Сирии утратила контроль над значительной частью этого крупного города.