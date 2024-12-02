Страны Балтии согласовали санкции против лиц, подавляющих протесты в Грузии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Эстония, Латвия и Литва вводят национальные санкции против лиц, причастных к подавлению протестов в Грузии, сообщил эстонский МИД.

"1 декабря Эстония, Латвия и Литва совместно согласовали введение санкций против тех, кто насильственно подавлял законные протесты в Грузии", - говорится в сообщении.

На основании постановления правительства устанавливается запрет на въезд этим лиц в связи с нарушением прав человека, отмечает МИД.

Протестные акции продолжаются в Грузии несколько дней, они начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз. За несколько дней акций по обвинению в административных нарушениях задержаны 224 человека, сообщили в МВД Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что для нормализации ситуации, связанной с массовыми протестами, необходимо назначить новые парламентские выборы.

В грузинской оппозиции приветствуют решение стран Балтии ввести санкции против властей Грузии.