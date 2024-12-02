МВД Грузии сообщило о задержании 224 участников протестов за несколько дней

Три человека арестованы

Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси три человека арестованы по обвинению в нападении на полицейских и поджоге городского имущества во время акций протеста у здания парламента, сообщает МВД Грузии. По обвинению в административных нарушениях за несколько дней были задержаны 224 человека.

"В результате противоправных и насильственных действий участников акции минувшей ночью пострадал 21 сотрудник МВД, всего же за время митингов последних дней пострадали 113 полицейских, некоторые из них получили серьезные травмы", -заявили в МВД.

Протесты в Тбилиси продолжаются несколько дней, они начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз.