Туроператоры обратились к послу Мексики из-за отказов во въезде туристам из РФ

По их данным, процент отказов уже достигает 10%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Четырнадцать российских туроператоров направили коллективное обращение послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мегиасу с просьбой разъяснить требования к планирующим поездку в страну россиянам из-за участившихся случаев депортации туристов, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"К сожалению, участились случаи, когда в Мексику не пускают людей, прилетающих с оплаченными турами, подтвержденными бронями гостиниц, обратными билетами и другими необходимыми документами. Мы не можем быть уверены, что наши клиенты пройдут границу. Сейчас наступает высокий сезон, и мы хотим максимально обезопасить своих туристов от подобных происшествий", - сказала директор по туризму компании "Карибский клуб" Лада Попело.

По ее словам, такие случаи происходят регулярно, дело не раз доходило до суда, и туристы, как правило, выигрывают тяжбы с туроператорами.

"Самое неприятное, что и посольство, и мексиканские принимающие компании говорят, что не несут ответственности за действия миграционных служб. В результате ответственность перекладывается на российских туроператоров. Причем мексиканские пограничники, решив проверить туриста, могут просто позвонить в указанный в ваучере отель и спросить первого попавшегося сотрудника, есть ли бронь. Но сотрудник может не владеть информацией или фамилия туриста окажется сложной для произношения. Насколько я знаю, процент отказов уже достигает 10%, это очень много", - подчеркнула Попело.

Клиентов туроператора "Ванд" не пустили в Мексику несколько дней назад. "Россияне отправились туда с большой экскурсионной программой в сборном туре с перелетом через Кубу. По итогам собеседования развернули троих - семью с ребенком. От нас было даже гарантийное письмо, что туристы вернутся в Россию, но не помогло - их заподозрили в том, что они хотят эмигрировать в США. Видимо, потому что поехали всей семьей. А неделю назад отправила туда туристов - прошли нормально, без вопросов. В целом ситуация начала обостряться еще полгода назад", - сказала глава профильного отдела компании Ирина Овчинникова.

Эксперт рассчитывает, что посол Мексики встретится с туроператорами и разъяснит, какие документы необходимо иметь туристу, чтобы въехать в страну.

"Считается, что проставленная виза в паспорте гарантирует въезд без проблем, но на практике могут развернуть как с электронным разрешением, так и с визой в паспорте. К тому же собеседование проводится на английском языке, чаще всего через Google-переводчик, поэтому возможно элементарное недопонимание", - уточнила Овчинникова.

Как сообщила специалист по Латинской Америке туроператора ClickVoyage Милана Миткина, компания столкнулась с отказом туристам во въезде в Мексику около года назад, и тогда суд встал на сторону клиентов.

"Нас обязали выплатить деньги за перелет Turkish Airlines. Клиенты подали на нас в суд на основании того, что с границы позвонили в отель, но там бронь не подтвердили, и им не разрешили въезд. В суде мы предоставили все ваучеры и подтверждение оплаты, документы от партнеров, но суд это не учел. Сейчас сразу предупреждаем туристов, что они рискуют не пройти границу", - пояснила она.

В 2019 году, до пандемии и ограничений авиасообщения, Мексику посетили 84,5 тыс. российских туристов.