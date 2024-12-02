Мантуров обсудил с Сийярто поставку ж/д-вагонов в Египет и АЭС "Пакш-2"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто двустороннее сотрудничество стран, в том числе в сфере транспорта и атомной энергетики.

Как сообщил секретариат Мантурова, чиновники провели рабочую встречу в Москве.

"На встрече обсуждались приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проекты по поставке железнодорожных вагонов в Египет и строительству атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии", - говорится в сообщении.

В 2018 году российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия Кфт" и Египетские национальные железные дороги подписали договор о поставке в течение 5 лет 1,3 тыс. пассажирских вагонов. Первая партия из 30 вагонов производства "Тверского вагоностроительного завода" (ТВЗ, входит в ТМХ) в рамках египетского контракта была передана заказчику в июне 2020 года. В 2021 году российская сторона завершила свою часть поставок, после чего производство осуществляется венгерской стороной по технологии ТВЗ. В 2022 году контракт был расширен еще на 50 вагонов, до 1350 единиц. В том же году "Трансмашхолдинг" продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt, писали "Ведомости".

В конце августа 2022 года управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС, спустя год "Атомстройэкспорт" начал работы по основному этапу строительства АЭС "Пакш-2". Заливка первого бетона на АЭС планируется в начале 2025 года, сообщал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам в ноябре.