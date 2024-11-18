В Венгрии заявили, что изменение позиции США по оружию для Киева грозит глобальным конфликтом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто критически высказался о сообщениях, касающихся разрешения Вашингтона на использование Украиной американских вооружений для нанесения ударов по территориям вглубь России.

По его словам, которые в понедельник приводит Associated Press, "этот шаг приведет к эскалации ситуации и грозит конфликтом глобального масштаба".

Сийярто отметил, что решение уходящего президента США Джо Байдена, о котором сообщили американские СМИ, идет вразрез с волей избирателей, выбравших следующим президентом страны Дональда Трампа.

"Создается ощущение, что провоенные политические элиты по обе стороны океана предпринимают последнюю отчаянную атаку на новые реалии и волю народа", - сказал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.