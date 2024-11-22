Будапешт увидел угрозу своей энергобезопасности в санкциях против Газпромбанка

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Санкции США против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность ряда стран Центральной Европы, написал в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Санкции против Газпромбанка - это сознательная попытка поставить в сложное положение ряд стран Центральной Европы. Это сознательная попытка поставить под угрозу безопасность в сфере энергетики некоторых государств Центральной Европы", - написал он .

Министр при этом подчеркнул, что власти Венгрии, несмотря на такие санкции, обеспечивают снабжение страны энергоресурсами.

22 ноября в Стамбуле Сийярто обсудит сложившуюся ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии, Сербии. Также он анонсировал консультации со Словакией.