Иракские военизированные формирования выдвигаются на помощь сирийским военным

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Группы бойцов проиранских военизированных формирований в Ираке перебрасывают часть бойцов в Сирию, сообщает в понедельник Associated Press.

Агентство приводит слова неназванного командующего этими силами, пояснившего, что бойцы, уже находящиеся в Сирии, приведены в состояние повышенной готовности для участия в боях. Кроме того, к ним направились подкрепления с территории Ирака.

Так, по некоторым данным, в ночь на понедельник несколько сотен бойцов пересекли границу в районе погранперехода близ сирийского города Абу-Камаль.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.