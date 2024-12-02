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РФ и Иран выразили поддержку действиям властей Сирии по восстановлению целостности страны

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обсуждались актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября.

Намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях, сообщает пресс-служба.

РФ Иран Сирия Владимир Путин Масуд Пезешкиан
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