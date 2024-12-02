Авиация РФ и Сирии атаковала антиправительственные силы к юго-востоку от Алеппо

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты РФ и Сирии подвергли бомбардировке отряды антиправительственных группировок в районе города Эс-Сафира юго-восточнее Алеппо, сообщает САНА со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

"Сирийские и российские военные самолеты нанесли последовательные удары по скоплениям террористов на окраине города Эс-Сафира в восточной сельской местности Алеппо", - заявил он.

По словам собеседника агентства, в ходе ударов неприятель потерял убитыми и ранеными десятки человек, несколько транспортных средств.

Вместе с тем, по данным агентства, военные после изгнания противника с севера и северо-запада провинции Хама ведут работу над восстановлением безопасности в населенных пунктах Тайбат Эль-Имам, Хальфайя и Калъат-эль-Мудик.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.