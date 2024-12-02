В МВД Ирака заявили о полном контроле границы с Сирией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Иракская сторона обеспечила безопасность на границе с Сирией на фоне эскалации напряженности в ряде сирийских регионов, сообщили в понедельник в МВД Ирака.

"Прорыв границы абсолютно невозможен", - приводят ближневосточные СМИ слова представителя МВД Ирака, бригадного генерала Мукдада Мири.

Он добавил, что на границу в качестве подкреплений перебросили сотрудников полиции, которые окажут помощь пограничникам и военным в обеспечении безопасности.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы.

В свою очередь сирийские СМИ сообщали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.