Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов, пересчет голосов отменен, сообщает румынское телевидение.

"В понедельник состоялось заседание Конституционного суда, принято решение о признании результатов первого тура выборов, второй тур состоится 8 декабря. В нем будут бороться лидеры первого тура - независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава "Союза спасения румын" Елена Ласкони", - передает телевидение.

28 ноября Конституционный суд Румынии направил в Национальное избирательное бюро запрос на пересчет голосов, отданных в первом туре президентских выборов. Как сообщалось, эта мера была необходима для того, чтобы исключить подозрения в мошенничестве. Однако ранее в понедельник Национальное избирательное бюро проинформировало, что не успело пересчитать голоса к установленному сроку - 22:00 местного времени (23:00 по Москве) 1 декабря. По его данным, пересчет голосов на территории страны был завершен, однако за рубежом были пересчитаны голоса лишь со 161 участка из 950. В итоге Конституционный суд отменил пересчет.

Кроме того, было отказано в удовлетворении апелляций двух участников первого тура - Кристиана Терхеша (Национальная консервативная партия) и Себастиана Попеску (Новая Румыния), которые по итогам первого тура заняли девятое и двенадцатое места, но требовали аннулировать результаты голосования.