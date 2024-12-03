МВД Грузии сообщило о 34 задержанных участниках акции протеста в Тбилиси

Ведомство также заявило о 12 пострадавших полицейских

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудниками правоохранительных органов на акции протеста в Тбилиси, которая продолжалась с вечера понедельника до утра вторника, в административном порядке задержаны 34 человека, сообщили журналистам в министерстве внутренних дел Грузии.

В ведомстве добавили, что в ходе акции протеста пострадали 12 сотрудников МВД.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что власти приостанавливают с ЕС переговоры о вступлении до 2028 года. Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС в декабре прошлого года.

После заявления премьера в Тбилиси и крупных городах Грузии проходят массовые акции протеста.