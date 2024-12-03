Поиск

Зурабишвили назвала институт президента единственным легитимным органом власти в Грузии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что Конституционный суд, не удовлетворив во вторник ее иск о конституционных нарушениях в ходе прошедших в октябре парламентских выборов, подписал себе приговор.

"Сегодня Конституционный суд вынес приговор себе и всей стране, всем государственным институтам, так как существовавший шанс остаться в конституционных рамках был упущен", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, Конституционный суд в случае удовлетворения ее иска мог бы вернуть страну в ситуацию до выборов 26 октября.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда у страны нет никакой реальной конституционной власти. Остается лишь один легитимный конституционный институт, и это я, что является очень большой ответственностью, а на другой стороне остается один человек, полностью узурпировавший власть, - это Иванишвили (Бидзина Иванишвили - основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ)", - сказала Зурабишвили.

Она заявила, что в этой ситуации не уйдет с поста президента, пока не будут назначены новые парламентские выборы.

Бидзина Иванишвили Грузинская мечта Конституционный суд Саломе Зурабишвили Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Южнокорейская вона подешевела к доллару США до минимума за два года

В Южной Корее остановлена работа парламента и партий и запрещены митинги

В Южной Корее остановлена работа парламента и партий и запрещены митинги

В Южной Корее ввели военное положение

В Южной Корее ввели военное положение

Трамп пообещал заблокировать сделку Nippon Steel по покупке US Steel за $14 млрд

Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и ряда других материалов

Трамп приедет во Францию на открытие Собора Парижской Богоматери

Трамп приедет во Францию на открытие Собора Парижской Богоматери
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ

Парламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ

МВД Грузии сообщило о 34 задержанных участниках акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о 34 задержанных участниках акции протеста в Тбилиси

Между Финляндией и Швецией поврежден интернет-кабель

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });