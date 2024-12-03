Зурабишвили назвала институт президента единственным легитимным органом власти в Грузии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что Конституционный суд, не удовлетворив во вторник ее иск о конституционных нарушениях в ходе прошедших в октябре парламентских выборов, подписал себе приговор.

"Сегодня Конституционный суд вынес приговор себе и всей стране, всем государственным институтам, так как существовавший шанс остаться в конституционных рамках был упущен", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, Конституционный суд в случае удовлетворения ее иска мог бы вернуть страну в ситуацию до выборов 26 октября.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда у страны нет никакой реальной конституционной власти. Остается лишь один легитимный конституционный институт, и это я, что является очень большой ответственностью, а на другой стороне остается один человек, полностью узурпировавший власть, - это Иванишвили (Бидзина Иванишвили - основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ)", - сказала Зурабишвили.

Она заявила, что в этой ситуации не уйдет с поста президента, пока не будут назначены новые парламентские выборы.