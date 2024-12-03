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КС Грузии не стал рассматривать иск президента о нарушениях на выборах в октябре

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) Грузии не принял к рассмотрению иски президента Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных политиков о нарушении Конституции при проведении парламентских выборов 26 октября, говорится в сообщении КС.

Принятое решение окончательное и обжалованию не подлежит, отмечается в сообщении.

Иски в Конституционный суд, в частности, касались нарушения тайны голосования и ограничения возможности участия в выборах.

По итогам парламентских выборов в октябре, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%) - 12 депутатских мандатов.

Итоги выборов не признавала оппозиция, президент страны, руководство Евросоюза и США. Некоторые оппозиционные партии требовали назначения новых выборов. Зурабишвили заявляла, что страна входит в глубокий политический кризис, выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, и в этом ей поможет Европа.

Саломе Зурабишвили Грузия
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