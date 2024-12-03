Российские дипломаты призвали находящихся в Южной Корее сограждан к спокойствию

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Посольство России в Южной Корее рекомендовало находящимся в стране россиянам сохранять спокойствие и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности после объявления президентом страны военного положения.

"В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в республике, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности", - сообщает телеграм-канал дипмиссии.

По данным Ассоциации туроператоров, в Южной Корее сейчас может находиться 5,3 тысячи российских туристов, как организованных, так и самостоятельных. В том числе, это граждане, прибывшие с целью транзитного перелета в третьи страны Азии.

"Просьб о досрочном возвращении на вечер понедельника туроператоры не получали. На данный момент, на 18:00 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют", - заявила АТОР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.