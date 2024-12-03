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В Тбилиси начинается новая акция протеста

По данным МВД Грузии, с 28 ноября были административно задержаны 293 протестующих

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси вечером начинается очередная акция протеста перед зданием парламента Грузии, изменившимся за последние дни до неузнаваемости из-за разукрашенных надписями колонн и стен, разбитых стекол в окнах, следов от разорвавшихся петард. Каких-либо инцидентов пока не отмечено.

Вокруг здания сконцентрированы полицейские, в нескольких сотнях метрах на площади Свободы расположились подразделения полицейского спецназа, водометы и спецмашины с акустической пушкой.

С 28 ноября в городе полицейские в административном порядке задержали 293 человека, суда рассматривают их дела, сообщил 3 декабря на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

Он призвал собравшихся в эти часы перед парламентом выражать свой протест в установленных законом рамках.

"На любые правонарушения у полиции будет соответствующее правовое реагирование", - отметил Дарахвелидзе.

По его данным, "в результате насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные телесные повреждения". По фактам нападений на полицейских начато расследование.

"В результате проведения различных следственных и оперативных мероприятий на данном этапе в соответствии с Уголовным кодексом задержаны пять человек", - заявил замминистра.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси МВД Грузия Александр Дарахвелидзе
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