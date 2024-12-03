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В ходе акции протеста в ночь на вторник в Тбилиси к врачам обратились 26 человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - По данным Минздрава Грузии в ходе акции протеста 2-3 декабря за экстренной медицинской помощью обратились 26 человек - 23 участника акции и трое полицейских.

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"Часть пострадавших была перевезена в больницы и находится под присмотром врачей. Жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщает Минздрав.

МВД Грузии пока не распространяет данные о задержании участников акции, однако местные СМИ со ссылкой на адвокатов сообщают, что всего с начала акций протеста 28 ноября в Тбилиси задержаны около 250 человек, среди них 30 были задержаны минувшей ночью. В основном задержанным предъявлены обвинения в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве.

Протесты в Тбилиси

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Грузия Тбилиси
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