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Что произошло за день: вторник, 3 декабря

Военное положение в Южной Корее, продажа "Балтики", задержания в Тбилиси

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Была запрещена работа парламента, региональных органов власти, политических партий. Доступ к Национальной Ассамблее в Сеуле преградила парламентская охрана. Парламент проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, в этом случае режим военного положения требует отмены.

- Банк России опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 98,8 копейки, до 106,1878 рубля, и уменьшил курс евро на 78,19 копейки, до 112,02 рубля.

- Carlsberg Group продаст "Балтику", сделка заключается путем выкупа доли менеджментом. Контролирующим акционером "Балтики" станет компания, совладельцами которой на паритетной основе выступают два топ-менеджера.

- Парламент Абхазии на внеочередном заседании проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ.

- В Тбилиси с 28 ноября на акциях протеста были задержаны 293 человека. Вечером во вторник в столице Грузии началась очередная акция против решения о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

- Матвиенко заявила о беспокойстве врачей в связи с переходом на клинические рекомендации с 1 января. Она сказала, обращаясь к замминистра здравоохранения Олегу Салагаю: "Хочу, чтобы вы услышали как замминистра, и передайте уважаемому министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, вы будете нести за это персональную ответственность".

- "Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции. ФАС сообщает, что граждане могут выбрать получение почтовых отправлений от госорганов с помощью портала Госуслуг, и сейчас возможностью проверить наличие такого согласия обладает только информационная система АО "Почта России".

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