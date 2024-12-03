Французский премьер допустил, что вотум недоверия против него может не пройти

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье не исключает возможность того, что его правительство не будет смещено в результате вотума недоверия в Национальном собрании.

"Это зависит от депутатов. Каждый несет долю ответственности перед французами, избирателями его округа, и перед Францией", - сказал Барнье вечером во вторник в эфире телеканалов TF1 и France 2.

В среду депутаты Национального собрания должны рассмотреть два предложения по вотуму недоверия его правительству от фракций левой коалиции "Новый народный фронт" и крайне правого "Национального объединения".

Барнье признал, что он осознает возможность своего скорого ухода и добавил, что повлиять на ситуацию не может.

Глава правительства отверг обвинения политической оппозиции в неуважении к ней. Он не согласился и с теми, кто критиковал его за торг с "Национальным объединением", заверив, что выслушивали всех.

Согласившись с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нет причин считать ситуацию катастрофической, премьер-министр отметил, что следует обратить внимание на реакцию рынков, и сказал, что "тяжесть этой политической нестабильности быстро отразится на процентных ставках".

Он также высказал мнение о неизбежности повышения подоходного налога в случае вотума недоверия из-за срыва нормального процесса формирования бюджета на 2025 год. Вместе с тем Барнье признал несовершенство и своего проекта бюджета.

На вопрос, желает ли он повторного назначения на пост премьера, Барнье ответил, что такое повторение не имеет смысла.

Накануне Барнье, продвигавший бюджет 2025 года, ориентированный на жесткую экономию, применил статью 49.3 французской конституции, позволяющую обойти голосование депутатов, для принятия законопроекта о социальном страховании.