Кабмин Южной Кореи утвердил решение о прекращении военного положения

Протестующие против введения военного положения возле здания Национальной ассамблеи в Сеуле Фото: AP/TASS

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи утвердило принятое ранее президентом страны Юн Сок Ёлем решение об отмене военного положения спустя несколько часов после его введения, передает агентство "Ренхап".

Кабмин на заседании проголосовал за отмену данной меры, отмечается в сообщении.

Сам Юн Сок Ёль ранее заявил, что согласен отменить военное положение. "Я ввел военное положение, так как был твердо намерен спасти страну от антигосударственных сил. Они пытались парализовать ключевые функции государства, угрожали закрепленной в конституции демократической форме власти", - сказал он ранее в ходе обращения к согражданам.

"Однако парламент потребовал отменить военное положение. Я отозвал военнослужащих, которые должны были следить за соблюдением этого военного положения", - добавил президент.

Со своей стороны, в командовании ВС Южной Кореи подтвердили, что военнослужащие вернулись на базы. При этом военачальники подчеркивают, что за последние часы не замечали повышенной активности со стороны северокорейских военных.

Во вторник президент Южной Кореи объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".