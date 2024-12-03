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Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что согласен отменить введенное ранее во вторник военное положение, сообщает агентство "Ренхап". В ходе обращения к согражданам глава государства пояснил, что соответствующее решение будет оформлено в ближайшее время во время заседания кабинета министров.

Юн Сок Ёль добавил, что военные, которые должны были обеспечивать соблюдение военного положения, уже вернулись в места постоянного базирования.

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Со своей стороны, в командовании ВС Южной Кореи подтвердили, что военнослужащие вернулись на базы. При этом военачальники подчеркивают, что за последние часы не замечали повышенной активности со стороны северокорейских военных. Ранее во вторник президент Южной Кореи объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

Издание Korea Times отметило, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Юн Сок Ёль Южная Корея
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