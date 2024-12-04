США положительно восприняли решение президента Южной Кореи отменить военное положение

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США одобряет решение президента Южной Кореи Юн Сок Еля об отмене военного положения в стране, заявили в Совете нацбезопасности США.

"Мы рады, что президент Юн Сок Ель изменил курс в отношении объявления военного положения и уважил решение Национальной ассамблеи Республики Корея о его прекращении", - говорится в сообщении Совета.

Президент США Джо Байден пока не прокомментировал ситуацию.

Посольство США в Южной Корее рекомендовало американцам избегать районов, где проходят демонстрации. Также посольство советует обращать внимание на окружающих и соблюдать обычные меры предосторожности, поскольку демонстрации, которые должны быть мирными, могут перерасти в конфронтацию.

Посольство США также сообщило, что в среду оно отменяет обычные консульские встречи для граждан США и заявителей на визу.